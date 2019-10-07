Предпринимателей будут проверять по-новому

Компании сразу будут штрафовать, если обнаружат не оформленных работников. Фото: Depositphotos

Бизнес не будут штрафовать за мелкие нарушения при первой проверке. Если нарушение можно быстро устранить, предприниматели грозит только предупреждение.

Говорится в постановлении Кабмина от 21 августа 2019-го. Документ регулирует процедуру инспекций Гоструда. С сентября проверки проводят согласно правительственному постановлению, передает ubr.ua.

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Правда, компании сразу будут штрафовать, если обнаружат неоформленных работников.

"Есть проверки по трудовым книжкам, которые уже сейчас правительство планирует перевести в электронный вид. Это же касается мелких нарушений по выплате заработных плат, предоставления отпусков. Если в течение 10 дней работодатель устранит такое мелкое нарушение, то штрафа не будет. Ранее штрафовали на несколько тысяч гривен. В первую очередь, такие послабления направлены на то, чтобы избавить малый и средний бизнес от лишних финансовых затрат", - объясняет глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега.

Малый бизнес в сфере торговли, общественного питания и услуг обязали устанавливать кассовые аппараты. Требования касаются ФЛП 2-4 группы налогоплательщиков. Аппараты не надо устанавливать продавцам на рынке, в секонд-хенде. Соответствующие требования полностью заработают с 1 января 2021-го. Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для их реализации.