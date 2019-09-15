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воскресенье, 15 сентября 2019 18:25

Правительство выделило средства на выплаты субсидий

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Правительство выделило средства на выплаты субсидий
На субсидии выделили 47,6 млрд грн. Фото: КП

47,6 млрд грн предусматривает бюджет-2020 на выплату субсидий.

"Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто потребует субсидии, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет", - заверила министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга, передает "Сегодня".

Премьер-министр Алексей Гончаренко сказал, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

"Политика этого правительства заключается в том, чтобы обеспечить людей, для которых очень тяжелы является бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, предназначенные для обеспечения этой программы", - пояснил он.

В будущем программа бюджета может быть изменена.

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"Мы изучаем, как сделать ее более эффективной", - резюмировал премьер.

Проект госбюджета-2020 поступил в Верховную Раду.

Кабинет министров в воскресенье подал проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в Верховную Раду, сообщает сайт парламента.

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Дата
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