Правительство утвердит окончательный текст госбюджета-2020 на выходных

На пятницу и субботу запланировано соответствующие совещания. Фото: РБК-Украина.

Этих выходных Кабинет министров планирует согласовать с президентом окончательный текст проекта Государственного бюджета на 2020 год перед внесением в Верховную Раду.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе "Право на власть", передает РБК-Украина.

По его словам, на пятницу и субботу запланировано соответствующие совещания.

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"У нас завтра-послезавтра еще будут совещания, в том числе с президентом. Поэтому окончательные цифры мы представляем на следующей неделе. Мы намерены на этих выходных принять окончательную редакцию бюджета, которую мы будем вносить в парламент", - заявил он.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект госбюджета-2020 на второе чтение соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября, отметив, что министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен уйдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли. "Парламент поддержал правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам", - сообщает Правительственный портал.