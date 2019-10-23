Правительство прогнозирует снижение доллара до 23,9 грн

Доллар может снизиться еще. Фото: rbc.ua

23 октября Правительство одобрило обновленный макропрогноз на 2020-2022 годы. Правительство уверяет, если удачно пройдет реформа - Долор снизится до отметки 23,9 уже в следующем году, а гривня окрепнет.

Об этом сообщили на Правительственном портале.

Согласно обновленному (оптимистичным) сценарию ВВП в 2020 году должен вырасти на 4,8%, в 2021 году - на 5,5%, в 2022 году - на 6,5%.

Курс гривны к доллару США при таком сценарии прогнозируется в 24,8 грн за доллар США на 2020 год, 23,9 грн в 2021 году и 24,2 грн в 2022 году.

"На реализацию именно такого, оптимистического сценария, будет влиять скорость проведения реформ, в частности - антикоррупционная, судебная защита прав собственности", - написали в сообщении.

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