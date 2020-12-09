Правительство пообещало выплатить долги шахтерам с 20 декабря

20 декабря средства начнут поступать на счета предприятий. Фото: "Українська правда"

С 20 декабря 2020 1,4 млрд грн начнут поступать на счета предприятий угольной промышленности.

"По нашим расчетам на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета и с 18 декабря мы начнем уже работу по выпуске данных средств, соответственно, на шахты, для выплаты зарплат шахтеров. То есть это где-то состоится ориентировочно с 20 декабря", - рассказал заместитель министра энергетики Максим Немчинов на заседание Кабмина 9 декабря сообщает "Украинская правда".

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Он заверил, что выплаты состоятся полностью, как это предусмотрено изменениями в закон о бюджете.

В Украине скоро может появиться "экономический паспорт украинца". Это облегчит процесс добычи полезных ископаемых и предоставит возможность для страны обеспечивать себя газом полностью.