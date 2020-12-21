Правительство назначило нового руководителя ГФС

ГФС возглавил Вадим Мельник. Фото: УНИАН

Вадима Мельника Кабмин назначил председателем Государственной фискальной службы Украины.

В Facebook об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

Мельника назначили сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина.

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С ним заключили контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий. Поскольку местонахождение подозреваемого не установлено, сообщается в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом, заявили в ГБР.