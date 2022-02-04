Правительство изменило предельную стоимость на бензин и дизтопливо – АЗС подняли цены

Министерство экономики Украины обнародовало новую предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Цены на горючее сразу поползли вверх.

На официальном сайте ведомства говорится, что средние расчетные цены для бензина составляют 30,84 грн/л, для дизельного горючего - 28,30 грн/л. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,59 грн/л – для бензина и на 1,46 грн/л – для дизельного топлива соответственно по сравнению с данными, которые обновлялись в конце января.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

Украинские сети АЗС в пятницу, 4 февраля, мгновенно отреагировали на сообщения и скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

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По информации Консалтинговой группы "А-95", средняя цена бензина А-92 выросла в стране на 53 коп./л и составила 32,55 грн/л, бензин А-95 подорожал на 58 коп./л – до 33,47 грн/л, а дизельное топливо – на 52 коп./л до 32,75 грн/л.

За месяц бензин марки А-92 подорожал на 2,48 грн. Бензин А-95 прибавил 2,6 грн, дизтопливо - 2,74 грн.

По мнению экспертов, на стоимость нефтепродуктов влияют внешние котировки, по которым следует расчет с производителями и поставщиками. Вторая причина – курс валют, третья – текущая ситуация на рынке.