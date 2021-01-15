Правительство хочет зафиксировать годовой тариф на газ

Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа - 6,99 грн за кубический метр. Фото: unsplash

Правительство хочет разработать газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год.

Это должно защитить украинцев от непредсказуемого роста тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в "Сніданок з 1+1".

"Государственная компания НАК "Нафтогаз"и другие поставщики вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную", - сказал глава правительства.

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Денис Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа, на котором цены регулирует биржа. Однако, по его словам, на рынке есть злоупотребления. В связи с этим правительство ограничит предельную цену на газ, чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали тарифы и не совершали манипуляций с ценами в платежках.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа - 6,99 грн за кубический метр. Другие тарифы не могут превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда снимем это ограничение", - отметил премьер-министр.

С начала 2021 года потребители, которые используют незначительные объемы газа, могут рассчитывать на минимальную плату за доставку топлива.