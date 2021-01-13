Правительство хочет регулировать цены на газ: назвали новый тариф

Предлагаемый тариф составит 6,99 грн за метр кубический. Фото: unsplash

На время карантина или до завершения отопительного сезона правительство предлагает установить государственное регулирование цены на газ.

В течение этого периода предлагаемый тариф составит 6,99 грн за метр куб. для всех бытовых потребителей, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, к таким мерам планируют прибегнуть из-за резкого роста биржевых цен на газ.

"Предлагаемая цена на этот период - 6,99 гривен за метр кубический для всех бытовых потребителей. На сегодня это самая низкая цена на украинской бирже. Однако некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 гривен и даже выше. То есть, предлагается уменьшить цену на газ почти на 30 процентов", - говорится в сообщении.

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По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины в 6999 гривен", - сообщил Юрий Витренко.

С 1 февраля для "уязвимых" потребителей предлагают фиксировать летнюю цену на газ по формуле "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков.