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суббота, 20 ноября 2021 19:07

Правительство хочет продлить контракт на газ из России - Шмигаль

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Правительство хочет продлить контракт на газ из России - Шмигаль
Контракт хотят продлить на 15 лет. Фото: Pexels

Премьер Денис Шмигаль стремится к продлению транзитного контракта с Газпромом.

Контракт действует до 2024 года, сказал он в интервью "Радио Свобода".

"Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", - сообщил Шмигаль.

Украина выдвинула предложение увеличить транзит сверх условий контракта. Правительство готово увеличить транзит до 55 млн куб.м.

"И этот избыток мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в действующем контракте. Это еще раз подтверждает возможность украинской ГТС транспортировать и транзитировать вдвое большие объемы, чем сегодня законтрактованные, система к этому подготовлена", - говорит Шмигаль.

Правительство предложило ЕС хранить запас газа в Украине.

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"Наши газохранилища имеют объем 33 млн куб.м, мы используем, как правило, в районе 20-24, максимальный объем был 26 млрд. То есть мы наши газохранилища можем использовать как такой европейский сейф для сохранения дополнительных объемов газа на случай зимы. Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими странами и образовать "газовый фонд", который будет стабилизировать как раз эти возможные кризисы, перепады в зимние периоды", - сообщил Шмигаль.

В конце 2019 года Украина и РФ подписали новый контракт на транзит газа. Он будет действовать в течение 2020 – 2024 годов. Одним из ключевых положений соглашения стала фиксация минимальных объемов транзита газа в 40 млрд. кубометров в год по принципу "качай или плати" и отсутствие привязки к обязательным закупкам Украиной газа в России.

Цена на газ для населения не будет меняться в течение отопительного сезона. Правительство также снизило вдвое тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа. Цена так же составит 7,96 грн и будет действовать до 31 ноября.

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