Правительство хочет обложить налогом дополнительные доходы украинцев

В Украине зарегистрировали законопроект №5046, в котором предлагается ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.
Документ предлагает облагать налогом доходы лиц, которые предоставляют определенные услуги или выполняют работы самостоятельно и без регистрации ФЛП, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, говорится в законопроекте.
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Платить налог обяжут физических лиц, оказывающих такие услуги:
- преподавательская деятельность:
- дизайнерская деятельность;
- деятельность в сфере фотографии;
- предоставление услуг перевода;
- профессиональная, научная и техническая деятельность;
- предоставление услуг по уходу;
- приготовление пищи и производство кондитерских изделий на заказ;
- индивидуальная художественная деятельность;
- ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
- электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и ремонтные работы;
- деятельность по уборке;
- услуги домашней прислуги;
- предоставление ландшафтных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление услуг такси и перевозки вещей;
- прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;
- предоставление в аренду или субаренду расположенных в Украине жилых помещений.
Рассчитываться налог будет на основе данных, внесенных плательщиком на портале "Действие" или через электронный кабинет. Туда будут приходить уведомления от налогового органа о необходимости уплаты налога.
Ставку налога планируют установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.
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