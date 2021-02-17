Правительство хочет обложить налогом дополнительные доходы украинцев

Ставку налога планируют установить на уровне 5%. Фото: pexels.com

В Украине зарегистрировали законопроект №5046, в котором предлагается ввести налог на доходы нянь, сиделок, фотографов, дизайнеров и других самозанятых лиц.

Документ предлагает облагать налогом доходы лиц, которые предоставляют определенные услуги или выполняют работы самостоятельно и без регистрации ФЛП, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, говорится в законопроекте.

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Платить налог обяжут физических лиц, оказывающих такие услуги:

- преподавательская деятельность:

- дизайнерская деятельность;

- деятельность в сфере фотографии;

- предоставление услуг перевода;

- профессиональная, научная и техническая деятельность;

- предоставление услуг по уходу;

- приготовление пищи и производство кондитерских изделий на заказ;

- индивидуальная художественная деятельность;

- ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

- электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и ремонтные работы;

- деятельность по уборке;

- услуги домашней прислуги;

- предоставление ландшафтных услуг;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- предоставление услуг такси и перевозки вещей;

- прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;

- предоставление в аренду или субаренду расположенных в Украине жилых помещений.

Рассчитываться налог будет на основе данных, внесенных плательщиком на портале "Действие" или через электронный кабинет. Туда будут приходить уведомления от налогового органа о необходимости уплаты налога.

Ставку налога планируют установить на уровне 5%. При этом годовая сумма не должна превышать 100 минимальных зарплат. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого соцвзноса.

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