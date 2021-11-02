Правительство допускает возможность закупать электроэнергию у Беларуси

Шмигаль подчеркнул, что договоренностей с Белоруссией сейчас нет. Фото: Pexels

Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что возможность закупать электроэнергию у Беларуси есть.

Решение о закупке остается прерогативой энергетических компаний, передает "Интерфакс-Украина".

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украину есть. Это уже вопрос к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Возможность есть", - сказал Шмигаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник.

Физическая возможность импорта электроэнергии из Белоруссии составляет 900 МВт.

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"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то оно возможно", - сказал Шмигаль.

Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси в апреле 2021 года. Владимир Зеленский тогда подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС. Это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.