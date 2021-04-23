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Видео
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Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
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вторник, 27 апреля 2021 09:00

(PR)

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  "Благо" - это компания, которая 22 года существует на рынке Украины
"Благо" - это компания, которая 22 года существует на рынке Украины
Великдень — особливе свято в житті кожного православного вірянина. Незалежно від глибини віри та карантинних обмежень, більшість людей намагаються дотримуватися традицій складання великоднього кошика та сімейних сніданків великоднім ранком.

Але інколи трапляються ситуації, коли головною проблемою у святковий період стає відсутність грошей у потрібний момент. Що ж робити в цьому випадку?

Надійним фінансовим помічником може стати позика під заставу в ломбарді або без застави в мікрофінансовій організації. Це дуже зручно, адже отримати таку позику може кожна людина, що досягла 21 року, на будь-які потреби та без обмежень.

Такими послугами можна скористатися в будь-якому з відділень однієї з найбільших мереж кредитних та ломбардних відділень "Благо". Великою перевагою послуг цієї мережі є те, що клієнт може скористатися широким спектром фінансових послуг в одному офісі – це надзвичайно зручно та заощаджує час клієнта. Отримати кошти можна майже під все, адже в "Благо" приймають понад 200 видів застав та видають кошти під низькі відсотки, а для нових клієнтів компанія надає кошти під 0,001% на день. Тобто скільки взяли – стільки й повернули.

Якщо ж застави немає – гроші можна отримати в МФО в тому ж таки відділенні. Для цього необхідно лише заповнити анкету в одному з найближчих офісів або на сайті компанії та вже через 10-15 хвилин отримати кошти на картку або готівкою.

Сьогодні надзвичайно вигідно користуватись послугами заставного та беззаставного кредитування в фінансовій компанії "Благо". І ось чому:

• "Благо" – це надійна компанія, яка об'єднує послуги беззаставного та заставного кредитування та 22 роки існує на ринку України;
• Перший кредит під 0,001% на день;
• Широкий спектр фінансових послуг;
• Магазин вигідних покупок з широким асортиментом (ювелірні прикраси з діамантами від 1000 грн, смартфони, ноутбуки, техніка для дому, ремонту та інше);
• Швидке оформлення позики на будь-які потреби, для оформлення якої необхідний мінімальний набір документів: паспорт та ІПН;
• Гнучкі терміни. Завжди є можливість погашення кредитного договору раніше вказаного строку без комісії та переплат. Також в "Благо" є можливість продовжити строк позики у разі, коли клієнт не має змоги вчасно сплатити потрібну суму до вказаної дати в договорі;
• Зручне розташування відділень, понад 360 точок у кожному регіоні України;
• Понад 3,5 мільйони вдячних клієнтів;
• Відмінний сервіс обслуговування та інформаційна підтримка клієнтів;
• Зручні сервіси для сплати позики: готівкою у відділеннях, банківською карткою через сайт, особистий кабінет "Приват 24" чи в терміналах самообслуговування.

Тому якщо терміново потрібні кошти – завжди є план "Б": https://blago.ua.

Ліцензія на вид господарської діяльності: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансовими установами (чинна). Розпорядження Нацкомфінпослуг №195 від 21.01.2016 року, з урахуванням Розпорядження Нацкомфінпослуг №163 від 26.01.2017 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД №98 від 10.09.2004 року.

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27
апреля

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