Але інколи трапляються ситуації, коли головною проблемою у святковий період стає відсутність грошей у потрібний момент. Що ж робити в цьому випадку?
Надійним фінансовим помічником може стати позика під заставу в ломбарді або без застави в мікрофінансовій організації. Це дуже зручно, адже отримати таку позику може кожна людина, що досягла 21 року, на будь-які потреби та без обмежень.
Такими послугами можна скористатися в будь-якому з відділень однієї з найбільших мереж кредитних та ломбардних відділень "Благо". Великою перевагою послуг цієї мережі є те, що клієнт може скористатися широким спектром фінансових послуг в одному офісі – це надзвичайно зручно та заощаджує час клієнта. Отримати кошти можна майже під все, адже в "Благо" приймають понад 200 видів застав та видають кошти під низькі відсотки, а для нових клієнтів компанія надає кошти під 0,001% на день. Тобто скільки взяли – стільки й повернули.
Якщо ж застави немає – гроші можна отримати в МФО в тому ж таки відділенні. Для цього необхідно лише заповнити анкету в одному з найближчих офісів або на сайті компанії та вже через 10-15 хвилин отримати кошти на картку або готівкою.
Сьогодні надзвичайно вигідно користуватись послугами заставного та беззаставного кредитування в фінансовій компанії "Благо". І ось чому:
• "Благо" – це надійна компанія, яка об'єднує послуги беззаставного та заставного кредитування та 22 роки існує на ринку України;
• Перший кредит під 0,001% на день;
• Широкий спектр фінансових послуг;
• Магазин вигідних покупок з широким асортиментом (ювелірні прикраси з діамантами від 1000 грн, смартфони, ноутбуки, техніка для дому, ремонту та інше);
• Швидке оформлення позики на будь-які потреби, для оформлення якої необхідний мінімальний набір документів: паспорт та ІПН;
• Гнучкі терміни. Завжди є можливість погашення кредитного договору раніше вказаного строку без комісії та переплат. Також в "Благо" є можливість продовжити строк позики у разі, коли клієнт не має змоги вчасно сплатити потрібну суму до вказаної дати в договорі;
• Зручне розташування відділень, понад 360 точок у кожному регіоні України;
• Понад 3,5 мільйони вдячних клієнтів;
• Відмінний сервіс обслуговування та інформаційна підтримка клієнтів;
• Зручні сервіси для сплати позики: готівкою у відділеннях, банківською карткою через сайт, особистий кабінет "Приват 24" чи в терміналах самообслуговування.
Тому якщо терміново потрібні кошти – завжди є план "Б": https://blago.ua.
Ліцензія на вид господарської діяльності: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансовими установами (чинна). Розпорядження Нацкомфінпослуг №195 від 21.01.2016 року, з урахуванням Розпорядження Нацкомфінпослуг №163 від 26.01.2017 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД №98 від 10.09.2004 року.
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