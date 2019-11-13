Появились тарифы на газ в регионах

В ноябре больше всего за газ будут платить потребители Николаевской, Ровенской и Винницкой областей. Цена составит 7,08-7,09 грн за кубометр.

В среднем розничные цены на газ в регионах в ноябре выросли на 12,57%. Они отличаются через тариф на распределение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг и наценки каждого газзбута, пишет "ГазПравда".

Автор: gazpravda.com.ua Цены в регионах отличаются через тариф на распределение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг и наценки каждого газзбута.

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Меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают АО "Киевгаз", АО "Кременчуггаз", АО "Харьковгоргаз". Для них газ будет стоить 6,4-6,5 грн за куб.

В ноябре Нафтогаз поднял цену газа для населения на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м без налогов. В то же время это самая низкая цена в ноябре за последние 4 года, сообщила пресс-служба компании.