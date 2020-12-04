Появилась первая универсальная кредитная карта

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 981
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1269
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 234
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 612
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
8
10
4
9
9
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 63
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 612
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 351
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 11:49

Появилась первая универсальная кредитная карта

  Комментировать

Исполняется 70 лет первой универсальной кредитной карты - Diners Club.

Кредитные карточки, которые выпускали отдельные магазины или компании, стали популярными в начале XX века. Однако, чтобы осуществить покупку в нескольких торговых точках нужно было носить с собой большое количество таких карточек, сообщают в Музее денег НБУ.

Решение проблемы в 1949 году предложил нью-йоркский бизнесмен Фрэнк Макнамара. Его идея заключалась в создании компании-посредника между покупателем и продавцом, что выпускала бы кредитные карточки, которые принимали бы большинство торговых точек.

Однажды, бизнесмен не смог расплатиться за ужин в ресторане, ведь забыл кошелек в другом пиджаке. Эта ситуация вдохновила его на создание Diners Club - клуба ресторанных завсегдатаев. Главная цель - не ограничивать расходы постоянных посетителей ресторанов наличными, которую они имеют при себе, а дать возможность тратить больше.

Клуб выдавал своим членам кредитные карты для расчета в 14 ресторанах, которые заключили с ним договор, а также выступал поручителем по обязательствам своих членов, оплачивая их счета. Раз в месяц члены клуба получали выписку и в течение двух недель должны были выплатить организации всю сумму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советские рубли запретили в Украине

Часть операционных расходов платили партнеры клуба, то есть сами рестораны, ведь карта увеличивала их выручку при отсутствии риска. Для этого ввели комиссию 5-7% от суммы покупки, которую выплачивали продавцы товаров. Кроме того, устанавливался ежегодный сбор за выпуск и обслуживание карты - $5.

Компания Diners Club стартовала в 1950 году с капиталом $75 тыс. К концу года в организации было около 20 тыс. клиентов, а ее карточки принимали 285 ресторанов. С середины 1950-х Diners Club начал свою международную деятельность, став первой международной платежной системой, работающей с кредитными картами.

Автор: НБУ
  Первые кредитные карточки
Первые кредитные карточки

Через год к Фрэнку Макнамаре присоединился еще один предприниматель, организовавший свой бизнес в Лос-Анджелесе по схожей схеме, - Альфред Блумингдейл. Благодаря компании "Dine&Sign". Он привлек еще около 25 ресторанов.

В 1952 году карточку Diners Club принимали уже в 400 ресторанах, 30 гостиницах, 200 агентствах по прокату автомобилей и 5 цветочных магазинах. В следующем году карта получила международный статус. Ее принимали в разных торговых точках Великобритании, Канады, Мексики, Франции и на Кубе.

Многие банки мотивируют своих клиентов - держателей платежных карт - и привлекают новых так называемым кэшбэком. Такую модель бонусов может полностью уничтожить принятия зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появилась первая универсальная кредитная карта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Появилась первая универсальная кредитная карта

Самое читаемое
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 20349
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 16461
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 10755
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 9117
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7497
Экономика
Тарифы на коммунальные услуги будут считать по-новому
Тарифы на коммунальные услуги будут считать по-новому Просмотров: 9
Помощь ФОПам и работникам: Рада поддержала закон
Помощь ФОПам и работникам: Рада поддержала закон Просмотров: 27
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
 Просмотров: 63
Минздрав назвал сумму, которую надо заложить в бюджет для вакцинации
Минздрав назвал сумму, которую надо заложить в бюджет для вакцинации Просмотров: 45
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 25650
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть