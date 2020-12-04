Появилась первая универсальная кредитная карта

Исполняется 70 лет первой универсальной кредитной карты - Diners Club.

Кредитные карточки, которые выпускали отдельные магазины или компании, стали популярными в начале XX века. Однако, чтобы осуществить покупку в нескольких торговых точках нужно было носить с собой большое количество таких карточек, сообщают в Музее денег НБУ.

Решение проблемы в 1949 году предложил нью-йоркский бизнесмен Фрэнк Макнамара. Его идея заключалась в создании компании-посредника между покупателем и продавцом, что выпускала бы кредитные карточки, которые принимали бы большинство торговых точек.

Однажды, бизнесмен не смог расплатиться за ужин в ресторане, ведь забыл кошелек в другом пиджаке. Эта ситуация вдохновила его на создание Diners Club - клуба ресторанных завсегдатаев. Главная цель - не ограничивать расходы постоянных посетителей ресторанов наличными, которую они имеют при себе, а дать возможность тратить больше.

Клуб выдавал своим членам кредитные карты для расчета в 14 ресторанах, которые заключили с ним договор, а также выступал поручителем по обязательствам своих членов, оплачивая их счета. Раз в месяц члены клуба получали выписку и в течение двух недель должны были выплатить организации всю сумму.

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Часть операционных расходов платили партнеры клуба, то есть сами рестораны, ведь карта увеличивала их выручку при отсутствии риска. Для этого ввели комиссию 5-7% от суммы покупки, которую выплачивали продавцы товаров. Кроме того, устанавливался ежегодный сбор за выпуск и обслуживание карты - $5.

Компания Diners Club стартовала в 1950 году с капиталом $75 тыс. К концу года в организации было около 20 тыс. клиентов, а ее карточки принимали 285 ресторанов. С середины 1950-х Diners Club начал свою международную деятельность, став первой международной платежной системой, работающей с кредитными картами.

Автор: НБУ Первые кредитные карточки

Через год к Фрэнку Макнамаре присоединился еще один предприниматель, организовавший свой бизнес в Лос-Анджелесе по схожей схеме, - Альфред Блумингдейл. Благодаря компании "Dine&Sign". Он привлек еще около 25 ресторанов.

В 1952 году карточку Diners Club принимали уже в 400 ресторанах, 30 гостиницах, 200 агентствах по прокату автомобилей и 5 цветочных магазинах. В следующем году карта получила международный статус. Ее принимали в разных торговых точках Великобритании, Канады, Мексики, Франции и на Кубе.

Многие банки мотивируют своих клиентов - держателей платежных карт - и привлекают новых так называемым кэшбэком. Такую модель бонусов может полностью уничтожить принятия зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов.