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вторник, 17 декабря 2019 12:56

Появилась новая монета

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Нацбанк в оборот ввел новую памятную монету "Николай Лукаш". Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера. Ее тираж - 35 тыс. шт, сообщили в НБУ.

Автор: НБУ
  Купить памятную монету можно в пунктах продажи НБУ по цене 41 грн.
Купить памятную монету можно в пунктах продажи НБУ по цене 41 грн.

Монета посвящена 100-летию со дня рождения Николая Лукаша - переводчика с феноменальным лингвистическим даром. Ему первому в Украине удалось в полном объеме перевести "Фауста". Для "Декамерона" Лукаш реконструировал старый украинский язык. Также перевел "Дон Кихота", "Мадам Бовари", произведения Гарсии Лорки, Роберта Бернса, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне.

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Купить памятную монету можно в пунктах продажи НБУ по цене 41 грн.

В обращении с 20 декабря 2019 года появятся обновленные банкноты номиналом 50 грн. С 25 февраля 2020 года - номиналом 200 грн. Купюры имеют усовершенствованную систему защиты и по дизайну следуют банкнотам нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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