Появилась новая монета

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Земля-кормилица".

Серебряная монета номиналом 10 грн оснащена локальной позолотой, передает НБУ.

Автор: НБУ Серебряная монета стоит 1250 грн. Продается в наборе с футляром.

На аверсе монеты - сияющая фигура, которая держит корзину с золотым зерном. Также размещены вертикальные полосы, которые символизируют пашню и золотое зерно.

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На обратной стороне монеты изображено пахаря с парой волов, запряженных в плуг.

Серебряная монета стоит 1250 грн. Продается в наборе с футляром. Таких наборов выпустили 4 тыс. шт.

Юбилейная монета "25 лет независимости Украины" стала самой дорогой в первом полугодии 2019-го. Ее стоимость на аукционе составила 166 779,00 грн. Это золотая памятная монета номиналом 250 гривен из серии "Возрождение государственности". Ее выпустили в 2016-м тиражом 400 шт.