Появилась новая монета

22 июля в обращении появилась новая памятная монета "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины".

Монета номиналом 50 грн продолжает серию "Духовные сокровища Украины", передает Национальный банк.

Автор: НБУ На обратной стороне монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский патриарх Варфоломей, который передает Томос митрополиту Епифанию.

Монету изготовили из серебра, украсили локальной позолотой. Ее тираж - 1 тыс. шт.

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На аверсе монеты внизу размещен малый Государственный Герб Украины. В центре - стилизованная крестообразная композиция с позолоченным оттиском печати Вселенского патриарха Варфоломея.

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский патриарх Варфоломей, который передает томос митрополиту Епифанию.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюр. Имеет голубой цвет. По дизайну следует обновление банкноты 20, 100 и 500 грн. На лицевой стороне - портрет ученого Владимира Вернадского. На обратной - здание президиума Национальной академии наук Украины.