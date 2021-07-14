Повысили выплаты военным пенсионерам

14 июля Кабмин установил ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военных пенсионеров. Ежемесячную доплату назначат для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.

Автор: Елена Луценко 400 тысяч военных пенсионеров получат 2 тысячи гривен доплаты к пенсии

Доплата будет насчитана с 1 июля. При дальнейших повышениях пенсии ее будут также учитывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пересчитают все пенсии - кто получит больше

Для участников боевых действий минимальную пенсионную выплатуа увеличили до 3 тыс. 894 грн.

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца увеличилась на 170 грн. Им будут платить 3708 грн. Повышение пенсий на 400 грн перенесли на октябрь. Эти средства с 1 июля должны были получить украинцы от 75 лет.