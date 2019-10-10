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четверг, 10 октября 2019 13:49

Повышение стоимости электроэнергии отразится на жд-тарифах в следующем году - Кравцов

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Повышение стоимости электроэнергии отразится на жд-тарифах в следующем году - Кравцов
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о повышении цен на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году

Повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

Об этом заявил глава правлении "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор.

"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - сказал Кравцов.

По его словам, УЗ, как и весь рынок сейчас "задает вопросы".

"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии, - заявил глава УЗ. - Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года".

БизнесЦензор
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10
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