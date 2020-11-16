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понедельник, 16 ноября 2020 15:35

Повышение адвалорного акциза принесет до 3,5 млрд грн и сохранит на плаву локальных производителей табака — СМИ

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Предлагаемое повышение адвалорного акциза на сигареты соответствует европейским нормам, принципам равной конкуренции и социальной справедливости. Об этом пишет "Левый берег" в статье "Помощь казне "малой кровью": почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты", сообщает УНН.

Адвалорная ставка — это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается. С 2013 года в Украине "адвалор" составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 грн. Законопроект №3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%. Экономический эффект авторы документа оценивают в 3,5 млрд грн в год.

В странах ЕС размер "адвалора" варьируется и может достигать как 50-51% в Италии, так и 1% в Швеции. Предлагаемый акциз на уровне 16% не противоречит европейскому подходу. По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн — потребители дешевых сигарет.

"Для этой категории любое подорожание сигарет — ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса, вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо...С точки зрения социальной справедливости, повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо", — пишет LB.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции. Международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

"Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса (а это международные табачные концерны) — имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора. О каких неравных условиях на рынке в таком случае идет речь?", — пишет издание.

Кроме того, утверждение, что удорожание дорогих сигарет увеличит число курильщиков - также не находит подтверждения. Как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. В этом контексте повышение "адвалора" может, напротив - повлечь снижение числа новых курильщиков.

 

В 2010-2013 годах "адвалор" находился на уровне 25%. Однако в 2013 году ставку резко снизили до 12%. Что привело к ее резкому снижению и что до сих пор остается загадкой. На протяжении последних 7 лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали повышение и добивались сохранения статуса-кво, при котором дешевые сигареты незначительно уступают в цене премиальным.

"Одновременный рост цен на все сегменты сигарет постепенно выдавливает с рынка небольших конкурентов — отечественных производителей, которые сегодня обеспечивают недорогой продукцией простых украинских курильщиков", — пишет LB.

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