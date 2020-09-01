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вторник, 01 сентября 2020 15:16

Повторение прошлогодних обещаний: Зеленский хочет отремонтировать аэропорты

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Повторение прошлогодних обещаний: Зеленский хочет отремонтировать аэропорты
Реконструкцию Полтавского аэропорта завершат к концу 2021 года. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский заявил, что за два-три года в рамках Программы "Большое строительство" будут построены и отремонтированы аэропорты во всех важных точках страны.

Глава государства отметил, что Полтавский аэропорт фактически сейчас не работает, поскольку взлетно-посадочная полоса "некачественная, несовременная, неработающая".

"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей Программы "Большое строительство". Там будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Я уверен, через два-три года построим все необходимые аэропорты", - цитирует Зеленского УНИАН.

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По его словам, если позволит погода, то реконструкцию Полтавского аэропорта завершат к концу 2021 года.

В ноябре 2019 сообщалось, что с 2020 года правительство планирует начать реконструкцию аэропортов "Днепр", "Мукачево" и "Измаил". На сегодня процесс не начался. Однако, в 2019 году правительство начало реконструкцию аэропорта "Винница" и модернизацию аэропорта "Одесса".

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