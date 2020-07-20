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понедельник, 20 июля 2020 18:16

Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
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Дегустационная тарелка для туристов обходится в 250 грн. Сюда входит 9 видов сыра, мед и вино из черники или калины
Фото: Оксана Лучка
Оксана Лучка сама научилась варить сыр
Дегустационная тарелка для туристов обходится в 250 грн. Сюда входит 9 видов сыра, мед и вино из черники или калины
На ферме "Дубовый угол" 316 овец
На ферме "Дубовый угол" 316 овец

Около семи лет Оксана и Василий Лучкивы с хутора Дубовый кут на Прикарпатье занимаются овцеводством. Сначала планировали овец разводить на мясо, но впоследствии адаптировали под производство сыров. Сначала для туристов, а теперь и для потребителей на рынке.

"Муж купил овец породы Романа. Тогда планировали разводить овец для себя. Со временем стадо увеличилось и мы его зарегистрировали как хозяйство. Сначала планировали резать на мясо, но оказалось, что получить легальные документы довольно сложно. У нас в районе нет бойни, а строить ее на территории фермы дорого. К тому же этот рынок насыщен конкурентным мясом. На прилавках Ивано-Франковска лежит новозеландская баранина. Поэтому к овцам мясных пород добавили молочных лаконов и два года назад начала варить сыры", - рассказывает Gazeta.ua Оксана Лучка.

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Овечья ферма – безотходное производство. Это и шерсть, и мясо, и молоко. На ферме производят 9 видов сыра и масло.

"Сначала начали варить сыр для туристов. Собирали дегустационные тарелки, подавали с медом и домашними винами. Тарелка с 9 видами сыра, вином из калины или черники или чай стоили 200-250 гривен. В этом году из-за карантина изменили направление продажи и перешли торговать в магазин и зарегистрировались в группах, где интересуются экологически чистыми продуктами. Привозим сыры в Ивано-Франковск в холодильник и люди приходят на определенное время и забирают", - объясняет Оксана.

Женщина понимает, что ее сыры не являются конкурентоспособными. Только три вида из них – твердые, которые имеют долгий срок хранения, остальные - до недели.

"Ежегодно обновляем ассортимент. В этом году добавили маринованную брынзу и масло. А вот соленый будз сняли с производства, потому что был непопулярен", - добавляет фермер.

Самый популярный - выдержанный сыр. Его продают по 600 грн/кг. Ежемесячно проводят бесплатные дегустации, чтобы привлечь новых покупателей.

"В этом году поставили на закладку болльше твердого сыра, потому что он чем дольше стоит, тем вкуснее и дороже. А молодые сыры стали невыгодны", - говорит Оксана.

Сыроварению училась на сырных фермах в Рахове и Камянце-Подольском.

"Сложнее всего было сварить твердые сыры. Первый год большая часть продукции пропала. Только каждая десятая головка была удачна. Сейчас уже наловчилась варить так, что весь сыр удается", - говорит Оксана.

Овец доят аппаратом. Выпасом и лечением занимается муж Оксаны. В сезон нанимают пастухов.

"Молодняк овец забирают маленькими. Иногда режем на заказ. Иногда запекаем для туристов с овощами. Цена зависит от веса", -объясняет хозяйка.

Фермер Ярослав Мовчун с Житомирщины рассказал, как начал бизнес на ягодах и для чего руководит поливанием на поле с планшета.

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