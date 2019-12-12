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пятница, 13 декабря 2019 09:15

Посольства западноевропейских стран призывают Оржель и Геруса достичь компромисса с инвесторами по "зеленых" тарифов – СМИ

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Посольства западноевропейских стран призывают Оржель и Геруса достичь компромисса с инвесторами по &quot;зеленых&quot; тарифов – СМИ
Фото: "Факты"

Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Письмо подписали посол Дании в Украине Рубен Мадсен, посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Мы решительно призываем правительство Украины и Верховную раду Украины как можно быстрее найти по результатам консультаций с инвесторами в ВИЭ и другими заинтересованными лицами подходящее и сбалансированное решение, основанное на предложенных проектах и компромиссах, и которое восстановит доверие инвесторов", - говорится в письме.

Послы скандинавских стран напомнили о крупных инвестициях в украинскую отрасль ВИЭ, однако отметили, что дальнейшее развитие отрасли сдерживается инициативами относительно ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

"Благодаря ощутимым усилиям правительства Украина получила более 8 млрд долларов иностранных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. Однако от начала запуска нового энергорынка в июне, нам стало известно о серьезных беспокойствах со стороны скандинавских и других международных инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине (ВИЭ) относительно допущения "Гарантированным покупателем" (ГП) просрочки платежей, возможных обратимых изменений законодательной базы, регулирующей ВИЭ, и возможных ограничений компенсации расходов производителей из ВИЭ. Такая неопределенность негативно влияет на доверие инвесторов и банков к отрасли возобновляемой энергетики Украины", - говорится в письме.

Послы Дании, Норвегии и Швеции настаивают на важности дальнейшего развития отрасли ВИЭ в Украине и считают необходимым принятие компромиссного законопроекта, который учтет интересы государства и инвесторов.

"Как мы понимаем, сейчас в Верховной Раде Украины продолжается законодательный процесс по поиску компромисса. Проекты использования возобновляемых источников энергии важны для экономического развития Украины, а также для сокращения выбросов CO2. Отсутствие соглашения между украинскими властями и инвесторами в области возобновляемой энергетики может навредить не только привлеченным инвесторам, но и репутации и способности Украины привлекать иностранные инвестиции", - говорится в письме.

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