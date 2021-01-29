Посол ЕС назвал условие для новой финпомощи Украине

Украина получит деньги от ЕС, если упорядочит ситуацию с медицинскими закупками. Фото: pixabay

ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь за еще одним условием.

Государство должно позаботиться о передаче всех государственных медзакупок в ГП "Медицинские закупки Украины", сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в Twitter.

Такой была его реакция на аналитическую статью неправительственной организации Atlantic Council.

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В тексте писали, что проблемы Украины с вакцинами обостряются с ростом напряжения между Министерством здравоохранения и агентством "Медицинские закупки Украины".

"Передача всех централизованных государственных закупок в агентство также есть условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - заявил Маасикас.

Для продолжения финансирования Международный валютный фонд выставит ряд новых условий по борьбе с коррупцией, работе Конституционного суда и цен на газ. Поэтому оснований для получения очередного транша раньше, чем в апреле, нет. Также МВФ может дополнить список структурных маяков.