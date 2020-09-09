Пособие по безработице: от чего зависят выплаты, и кто получает больше всего

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа и зарплаты работника. Фото: pixabay.com

На размер пособия по безработице влияют страховой стаж и заработная плата, которую получал работник перед увольнением. Также имеют значение причины увольнения с работы.

В частности, помощь застрахованным безработным определяется в процентах к их средней зарплате в зависимости от страхового стажа. Те, кто имеют 2 года стажа, претендуют на 50% от размера заработной платы. От 2 до 6 лет - 55%, от 6 до 10 лет - 60%, свыше 10 лет - 70%, сообщили в Государственном центре занятости.

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Работники с меньшим страховым стажем получают пособие по безработице в минимальном размере. Он устанавливается правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время пособие по безработице не может быть больше, чем четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

За время карантина в Украине статус безработного получили 444,4 тыс. граждан. На 31 августа насчитывали 477,7 тыс. безработных украинцев. Это на 73% больше, чем в аналогичный период прошлого года.