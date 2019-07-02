После запуска рынка энергосистема работает в штатном режиме - Донбассэнерго

Заместитель директора ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов говорит, что стабильность энергосистемы зависит не от условий работы рынка, а от производства электроэнергии генерацией. Фото: Донбассэнерго

Вчера в Украине стартовала реформа рынка электроэнергии. Эксперты прогнозировали сбои в системе после запуска, однако энергосистема работает нормально. Об этом заявил заместитель директора ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

"Торги прошли вчера, и сегодня прошли, конкретные изменения можно будет озвучить в конце недели, когда все балансы схлопнутся, с завтрашнего дня будет более понятно. Но в целом все нормально", - отметил Ларионов.

По его словам, стабильность системы зависит не от условий работы рынка, а от производства электроэнергии генерацией.

"Эксперты прогнозировали сбои: сбои не зависят от нового рынка, там диспетчеризируют диспетчера Укрэнерго, и независимо, новый или старый рынок, это не связано. Если не будет хватать генерации, то ее ни в старой модели, ни в новой не будет хватать. А если генерация стабильно работает, то никаких и сбоев нет", - подчеркнул заместитель ПАО "Донбассэнерго".

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов. По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка электроэнергии персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка электроэнергии.