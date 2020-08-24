После выходных доллар подешевел

Национальный банк Украины на 25 августа установил курс доллара на уровне 27,39 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 9 коп. Стоит 32,46 грн.
Курс российского рубля - 36 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,4 грн. Продают по 27,5 грн.
За евро предлагают 32,05 грн. Продают по 32,24 грн.
Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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