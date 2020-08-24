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вторник, 25 августа 2020 07:10

После выходных доллар подешевел

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После выходных доллар подешевел
Доллар подешевел на 9 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 25 августа установил курс доллара на уровне 27,39 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 32,46 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,4 грн. Продают по 27,5 грн.

За евро предлагают 32,05 грн. Продают по 32,24 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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