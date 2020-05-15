После стремительного падения автогаз подорожал: цены на АЗС

За сутки розничные сети подняли стоимость автомобильного газа на 10-50 коп./л. В среднем цена выросла на 27 коп. - до 8,61 грн.
На АЗС ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп. и 29 коп. соответственно. Сети продают топливо по 9,10 грн/л и 9,47 грн/л, пишет enkorr.
Сети "Параллель" и Marshal подняли цены на 50 коп./л.
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На 5-30 коп. дороже автогаз начали продавать на заправках AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, UPG, Chipo, SUN OIL и Motto.
Автогаз в розничных сетях дорожать начал в конце прошлой недели. Так 6 мая выросли оптовые цены на горючее.
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