После разблокирования Суэцкого канала обвалились цены на нефть

Цены обвалились из-за ожидания уменьшения задержек в мировых перевозках. Фото: pixabay

После снятия судна Ever Given с мели в Суэцком канале цены на нефть снизились более чем на 2%.

Фьючерсы упали на фоне ожиданий уменьшения задержек в мировых перевозках, пишет Liga.net.

Стоимость нефти Brent снизилась на 2,13% - до $63,06. Цена на WTI упала на 2,33% - до $59,55 за баррель.

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В понедельник утром инженерные бригады сняли с мели контейнеровоз Ever Given, что заблокировал Суэцкий канал. Вокруг судна извлекли 27 тыс. кубов песка. Сейчас буксиры пытаются установить его в положение, которое позволит контейнеровозу восстановить движение по каналу.

В конце прошлой недели цены на нефть выросли на 2% из-за опасений, что контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, на протяжении нескольких недель будут снимать с мели.