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четверг, 20 июня 2019 10:27

Посчитали, сколько в Украине стоит молочка

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Посчитали, сколько в Украине стоит молочка
С начала года молочка подорожала на 3,2%, свидетельствуют данные Госстата. Фото: AgroPortal.ua

Молочные продукты в мае подешевели на 0,4%. Правда, с начала года подорожали на 3,2%.

Так, молоко в апреле стоило 24,3 грн/л, мае - 24,2 грн/л, свидетельствуют данные Госстата. За месяц сливочное масло подорожало на 0,2%. В апреле 200 г стоило 40,5 грн, в мае - 40,6 грн, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Сметана не изменилась в цене - 58,8 грн/кг. Творог подешевел с 100,9 грн до 100 грн/кг.

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"По собственному мониторингу Ассоциации сметана в мае подорожала на 0,4%, сливочное масло - на 0,3%, а молоко - на 0,2%. Кисломолочный сыр подешевел на 0,1%", - объясняет директор ассоциации Алексей Дорошенко.

С начала года молочка подорожала на 3,2%, свидетельствуют данные Госстата. Сливочное масло выросло на 4,1%, сметана - на 4,6%, молоко - на 2,1%, творог - на 2,2%.

В Украине с начала года алкоголь подорожал на 2,8%. За последний месяц цена выросла на 0,3%.В декабре прошлого года бутылка пива 0,5 л стоила 15,1 грн. В мае в этом году - 16,3 грн. Вино подорожало с 62,9 грн до 65,5 грн за бутылку 0,75 л, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

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