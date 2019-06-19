Цены выросли: сколько стоит алкоголь в Украине

Вино подорожало с 62,9 грн в декабре 2018-го до 65,5 грн за бутылку 0,75 л в мае в этом году. Фото: NewsOne

В Украине с начала года алкоголь подорожал на 2,8%. За последний месяц цена выросла на 0,3%.

В декабре прошлого года бутылка пива 0,5 л стоила 15,1 грн. В мае в этом году - 16,3 грн. Вино подорожало с 62,9 грн до 65,5 грн за бутылку 0,75 л, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

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Водка в мае 2019-го стоила 91,5 грн. В декабре 2018-го бутылку 0,5 л продавали по 90,6 грн.

"Инфляция на потребительском рынке в мае этого года по сравнению с апрелем, составляла 0,7%, а с начала года - 4,2%. То есть индекс инфляции алкогольной корзины ниже инфляции на потребительском рынке", - пояснил директор ассоциации Алексей Дорошенко.

В Украине минимальные цены на водку повысят на 10,7%, виски, ром и джин вырастут в цене на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5%, а вино - 7,4-10,2%. Цены вырастут на суррогат и на легальные напитки. В результате "теневая" продукция потеряет свое конкурентное преимущество в цене, сообщают в Минэкономразвития.