Посчитали, сколько в Украине налички

В Украине на 1 июля в обращении находилось 393,8 млрд наличной гривны.

Из них банкнот было 2,8 млрд шт. на 391,3 млрд грн. Монет - 13,2 млрд шт. на сумму 2,4 млрд грн, передает Национальный банк.

Автор: Нацбанк Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 коп.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 коп.

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С начала года количество наличных денег в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн - на 1,6%. Это связано с увеличением безналичных расчетов.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Ее введут в обращение с 25 октября. По размеру новая купюра больше, чем банкноты других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На оборотной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.