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вторник, 05 января 2021 04:45

Посчитали, сколько Украина взяла в долг в 2020 году

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Посчитали, сколько Украина взяла в долг в 2020 году
Долги Украины растут. Фото: Reuters

Минфин в течение 2020 заимствовал 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.

Внутренние заимствования 2020 года составили 389, 2 млрд грн (94,6% от плана), сообщает пресс-служба финансового ведомства.

+382,4 млрд грн привлечено от размещения ОВГЗ, в том числе 130,8 млрд грн ( 3,9 млрд долл. США и 0,8 млрд евро) за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте.

Из внешних источников за этот период привлечено 232,3 млрд грн (92,4% от плана), в том числе:

33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) путем размещения 10-летних евробондов в евро под 4,375% годовых

8,2 млрд грн (291,0 млн долл) получение средств займов МБРР на программы преодоления последствий пандемии СOVID-19 и социальной поддержки населения.

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения кредита МВФ в рамках программы Stand-by 2020;

15,0 млрд грн (500 млн евро) поступления средств займа в рамках макрофинансовой помощи ЕС;

55,4 млрд грн (2,0 млрд долл. США) путем размещения 12-летних евробондов в долл. США под 7,253% годовых, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд долл. США) для осуществления сделки по государственному долгу по досрочному погашению/выкупа облигаций внешних государственных займов 2015 года;

9,0 млрд грн (328,8 млн дол. США) путем частного размещения дополнительного выпуска еврооблигаций 2015 года второго серии с целью осуществления сделки с государственными деривативами;

8,3 млрд грн (250,0 млн евро) путем привлечения кредитных средств от Cargill Financial Services International, Inc.

16,7 млрд грн (0,6 млрд долл.США) путем доразмещения 12-летних ОВГЗ 2020 под 7,253% годовых

9,6 млрд грн (340700000 долл. США) путем привлечения кредитных средств от Deutsche Bank AG London.

Платежи по погашению государственного долга 2020 года составили 385,5 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 119,6 млрд грн грн (88,0% плана).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долги украинцев по микрокредитам достигли почти 15 млрд грн

Напомним, следующее десятилетие обещает быть сверхсложным из-за последствий пандемии и крупнейшего за 100 лет экономического кризиса.

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