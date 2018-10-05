Посчитали, сколько стоит хлеб в Украине

К концу августа 2018 года хлебная корзина стоила 63,1 гривны. В начале года - 57,7 гривен. Фото: Politeka

За январь-август 2018-го все виды хлеба подорожали на 8-10%.

"Пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 8%, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ржаной хлеб - на 10%. Так, батон добавил 80 коп. Стоит 11,2 грн за 0,5 кг. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продают по 19,6 грн за кг. Подорожал на 1,5 грн", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Килограмм пшеничного хлеба из муки первого сорта продают по 15,7 грн. Он стал дороже на 1,5 грн. Цена за килограмм ржаного хлеба выросла на 1,6 грн, до 16,6 грн.

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"К концу августа 2018-го хлебная корзина стоила 63,1 гривны. В начале года - 57,7 гривен. Это данные Госстата. По данным ассоциации поставщиков торговых сетей подорожание было значительно больше. За первое полугодие ржаной хлеб подорожал почти на 17%, пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 12%, батон - на 9%, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7%", - говорит Алексей Дорошенко.

В следующем году стремительного подорожания хлеба не будет. При условии, если не произойдет значительной девальвации гривны. Ведь она влияет на закупочную цену на зерно.

Овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года. Свеклу продают по 5,5-6,5 грн/кг. Капуста стоит 4-5 грн. Стремительно подорожал лук - за килограмм просят 9,5-10,5 грн. В прошлом году цены колебались от 5 до 6 грн. Овощи дорожают из-за сокращения площадей и плохих погодных условий.