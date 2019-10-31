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четверг, 31 октября 2019 10:59

Посчитали, какие пенсии в Украине

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Посчитали, какие пенсии в Украине
С января по июль 2019-го средняя пенсия выросла на 13,6% - до 3006 грн. Фото: facenews.ua

В третьем квартале 2019 года средняя пенсия выросла на 0,5%. К началу октября пенсионеры получали 3020 грн. Квартал назад - 3006 грн.

В то же время с января по июль 2019-го средняя пенсия выросла на 13,6% - с 2646 до 3006 грн. Общее количество пенсионеров почти не изменилась - 11,3 млн человек, посчитал Национальный совет экономического развития.

На 1 октября 2019-го пенсия по инвалидности составила 2450 грн. Ее получали 1,4 млн граждан.

Пенсию в связи с потерей кормильца на начало октября имели 521 тыс. человек. В среднем получали 2687 грн.

Выплаты за выслугу лет в октябре составили 2785 грн. Их получали 222,6 тыс. человек.

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Военнослужащие в среднем получали 4843 грн. На 1 октября их насчитывалось 553,7 граждан.

В октябре пенсии по возрасту получали 8,6 млн граждан. В среднем имели 3016 грн.

Не изменилась за последние три месяца социальная пенсия - 1570 грн. Но тех, кто получает ее стало меньше на 2 тыс. - 79,1 тыс. человек.

В сентябре средняя зарплата украинцев выросла на 150 грн - до 10 687 грн. Это в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы - 4173 грн. За последние 12 месяцев средняя зарплата выросла на 18,2%, сообщает Госстат.

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Дата
31
октября

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