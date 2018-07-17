Посчитали, как выросли зарплаты украинцев

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях. Фото: news.online.ua

В январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной платы составил 8225 грн. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в сферах авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникаций, научной и технической деятельности. Также производства фармацевтических продуктов, добычи каменного и бурого угля, сообщили в Госстате.

Наименьшие зарплаты в январе-мае текущего года были на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, здравоохранения, временного размещения и организации питания, библиотеках, архивах, музеях и других учреждениях культуры. Также в сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами.

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Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в Киеве - 12 721 грн, Донецкой - 9173 грн, Киевской - 8392 грн и Днепропетровской областях - 8237 грн.

Самые низкие - в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

С 1 января 2018 года в Украине с 3200 грн до 3723 грн выросла минимальная зарплата. До конца текущего года минимальные выплаты украинцам могут достичь 4200 грн в месяц. Для этого необходим рост экономики и создания новых рабочих мест. В то же время экс-министр финансов Александр Данилюк перед увольнением заявил, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы в Украине нет.