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вторник, 19 января 2021 14:30

Портрет украинского безработного: кто чаще всего ищет работу

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Портрет украинского безработного: кто чаще всего ищет работу
Высшее образование имеют 49% соискателей. Фото: unsplash

В начале 2021 года 56% безработных составляли женщины, мужчины - 44%.

Тогда на учете в государственной службе занятости находилось 459 тыс. безработных, сообщают в Государственном центре занятости.

Высшее образование имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

По возрастным группам больше всего безработных среди украинцев 45-55 лет. Их 40%. Молодежи до 35 лет - 30%, безработных в возрасте от 35 до 44 лет - 29%.

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Дополнительные гарантии в трудоустройстве имеют украинцы:

- клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тыс.;

- граждане с инвалидностью - 22,7 тыс.;

- демобилизованные атошники - 9,2 тыс.;

- выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тыс.;

- внутренне перемещенные лица - 4,4 тыс.

До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании.

В течение 2020 года работу нашли 606 тыс. украинцев. Из них зарегистрированных безработных - 385 тыс., а еще 221 тыс. было трудоустроено еще до вступления в официальный статус.

Лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство - 28% от всех трудоустроенных, далее - перерабатывающая промышленность - 16% и 15% - торговля.

В Украине стремительно растет количество безработных. Всего за месяц эта цифра увеличилась с 396 до 420 тыс. человек.

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