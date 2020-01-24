Порт "Ольвия" передали в концессию Катару

Украина получит инвестиции. Фото: "Новинарня"

3,4 млрд грн инвестиций из Катара получит николаевский порт "Ольвия".

"Завершился концессионный конкурс в порту "Ольвия". Победитель - компания QTerminals - ведущий портовый оператор Катара", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передаёт ZN.

Благодаря концессии государственный бюджет должен получать ежегодные концессионные платежи в размере 82 млн грн. Обязательства составляют 3,4 млрд грн за 5 лет. На развитие местной инфраструктуры Николаевской обл. планируют направить 80 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передали на приватизацию 5 госпредприятий, планируют еще 9

"Напоминаю, что концессия - это лучший способ привлечения средств в порт, оставляя его полностью в государственной собственности. Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины", - добавил Гончарук.

Порт "Херсон" передадут консорциуму "Рисоил-Херсон". По итогам конкурса определили размер фиксированного платежа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.