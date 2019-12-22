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воскресенье, 22 декабря 2019 21:18

Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России

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Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
Фото: АП

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко требует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

""Европейская Солидарность" потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России. Уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с Газпромом, и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения", - рассказал Порошенко эфире телеканала "Украина".

По мнению Порошенко, подобные соглашения являются результатом тайных переговоров, состоявшихся на саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко выступил категорически против отказа от дальнейших судебных исков к Газпрому.

"С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против Газпрома. Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК Нафтогаз", - подытожил Порошенко.

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