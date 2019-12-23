Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю

На этой неделе доллар продолжит дешеветь. Фото: Depositphotos

За прошедшую неделю доллар подешевел на 0,9-1,1%. В понедельник 23 декабря стоит 23,29 грн.

"С 4 декабря доллар на межбанке дешевел каждые торги. В минувшую пятницу впервые немного подрос, но в понедельник в начале торгов снижение доллара продолжилось. Курс обновил очередной минимум с января 2016 года", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, новый контракт на транзит газа и возвращения Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража положительно повлияет на укрепление курса национальной валюты.

"На этой неделе ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться на уровне 23 гривен. Наличный доллар будут продавать по 22,8-23,1 гривны", - подытожил Иосуб.

В бюджете-2019 до конца года доллар прогнозировали на уровне 29,4 грн. С середины августа валюта начала стремительно дешеветь. В бюджете на 2020 год курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.