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среда, 26 мая 2021 12:54

Помощь при рождении ребенка: как вырастут выплаты

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С 1 января 2022 Кабмин планирует увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Впервые с 2014 года предложили увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Автор: Елена Луценко
  50 тысяч гривен помощи будут выплачивать единовременно
50 тысяч гривен помощи будут выплачивать единовременно

Проект документа "О государственной помощи семьям с детьми" содержится в повестке дня до заседания правительства сегодня, 26 мая.

50 тыс. грн помощи будут выплачивать единовременно. Сначала родители новорожденного ребенка получат 25% всей суммы. Остальные будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями.

С 1 марта 2023 и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен - декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года.

Увеличится также размер помощи при усыновлении ребенка. Она такая же, как и при рождении ребенка.

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Сейчас при рождении ребенка выплачивают 41 280 грн. Из них 10 320 грн перечисляют сразу, а остальные - в течение 36 месяцев.

Кабинет Министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи "пакетов малыша".

Механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "Пакет малыша" начал работать с 1 сентября 2020 года.

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