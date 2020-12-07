Помощь безработным: сколько получают украинцы

По итогам ноября, среди украинцев насчитывалось 408,8 тыс. безработных. Фото: pixabay

В ноябре 2020 года средний размер пособия по безработице составил 3580 грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

По итогам ноября, среди украинцев насчитывалось 408,8 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тыс. Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в ноябре прошлого года составлял 3443 грн.

Средний размер пособия по безработице в Украине 2020 году несколько колебался: высоким он был в марте - 3954 грн. В этот же период 2019-го - 3180 грн. Низким размер выплат был в июне - 3491 грн. В аналогичный период прошлого года он составлял 2983 грн.

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В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных - 517,7 тыс. человек. Из них помощь получали 432,6 тыс человек. Для сравнения, в июне 2019-го безработными были 287,1 тыс украинцев, из них помощь получали 233,1 тыс. человек.

От начала 2020 года безработные украинцы получили выплат на общую сумму 14,55 млрд грн.