Получение следующего транша Украине: в МВФ назвали условие

В МВФ назвали условия сотрудничества. Фото: Reuters

Сохранение независимости Национального банка Украины и антикоррупционных учреждений - одно из основных условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим ", - на брифинге в Вашингтоне заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

Таким же существенным фактором является "сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов". Эти требования, напомнил чиновник, ясно определены в программе МВФ для Украины, которая продолжает быть предметом двусторонних обсуждений.

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Миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.