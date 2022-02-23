Польская авиакомпания возобновляет рейсы из Харькова

Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновляет прямые рейсы из Харькова в Варшаву.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию в аэропорту Харьков.
"Теперь полететь в столицу Польши можно в любой день недели", - говорится в сообщении.
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Старт рейсов намечен на 27 марта. Вылеты будут производиться ежедневно.
Lufthansa Group, SAS, KLM и Vueling анонсировали продолжительную отмену рейсов из и в Украину. Со вторника рейсы между Парижем и Киевом отменил Air France.
Изменения произошли в графике более 10 авиакомпаний.
В Министерстве инфраструктуры Украины уже отреагировали на эти решения авиаперевозчиков, в связи с чем перевозки по маршрутам Lufthansa Group и KLM нарастят "Международные авиалинии Украины".
Ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что авиакомпания будет летать в Украину, пока не начнется полномасштабная война.
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