Польше не хватает рабочих рук: подробности

В Польшу приглашают заробитчан, чтобы собирать местные яблоки. Фото: Depositphotos

В Польше жалуются на нехватку рабочих из Украины.

Дефицит работников испытывают польские аграрии. В частности, не хватает рабочих кадров, чтобы собирать местные яблоки, передает FreshPlaza.

Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию. Тогда спрос на яблоки упадет.

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"Каждый всегда будет искать лучший вариант работы и лучшей стабильности. Украинских заробитчан пока недостаточно", - говорит руководитель одной из польских аграрных компаний Мохамед Мараван.

Фермеры уже начали повышать стоимость яблок. Если удастся сохранить ценовой баланс, аграрии в 2019 году на внешние рынки смогут продать 3,5 млн т яблок.

В 2050-м Украина потеряет более трети рабочей силы. Население страны сокращается и стареет. К 2030-му Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, через 20 лет - 30%. Среди всех стран Центральной и Восточной Европы-хуже ситуация только в Латвии и Болгарии.