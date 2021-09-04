Польша введет налоговые льготы для зароботчан

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1638
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 288
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1467
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 6426
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 2817
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 567
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 252
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
2 Просмотров: 1215
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 819
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 567
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1017
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2007
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 198
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
суббота, 04 сентября 2021 16:24

Польша введет налоговые льготы для зароботчан

  Комментировать
Польша введет налоговые льготы для зароботчан
Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских зароботчан и предпринимателей. Фото: pixabay.com

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов и предпринимателей.

Речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает, что зароботчане, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут отминусовать 50% от налога, уплаченного за предыдущий год. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству "Gremi Personal".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше рассказали о льготах для украинских заробитчан

"Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в частности, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях", - объясняют в компании.

Кроме того, Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях зароботчане, которые официально трудоустроены, имеют право на социальные выплаты. С 2021 они имеют право на детские выплаты, налоговые льготы и скидки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша введет налоговые льготы для зароботчан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

﻿ Папа Римский подал в отставку

Стуса убили карцерними нарами

"Вы нажимаете кнопку - мы делаем все остальное"

Стартовало популярное телешоу

Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 9793
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 6426
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 6147
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 5013
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 4860
Экономика
Каким будет курс доллара к концу сентября — прогноз
Каким будет курс доллара к концу сентября — прогноз Просмотров: 1827
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
 Просмотров: 567
РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт
РФ давит на Украину с экономической стороны - эксперт
 Просмотров: 432
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
9
 Просмотров: 819
Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24"
Приватбанк приостановит работу терминалов, банкоматов и "Приват 24" Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
9
Арестович предложил переименовать украинский язык
3
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Голосов: 26835
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть