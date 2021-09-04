Польша введет налоговые льготы для зароботчан

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских зароботчан и предпринимателей. Фото: pixabay.com

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов и предпринимателей.

Речь идет о правительственной программе "Польский Лад", которая предусматривает, что зароботчане, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут отминусовать 50% от налога, уплаченного за предыдущий год. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству "Gremi Personal".

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"Иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в частности, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях", - объясняют в компании.

Кроме того, Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях зароботчане, которые официально трудоустроены, имеют право на социальные выплаты. С 2021 они имеют право на детские выплаты, налоговые льготы и скидки.