"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции

Для трудоустройства за рубежом украинцы чаще всего выбирают Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии. Ковид-ограничения повлияли на ранее любимые для работы страны, например Италию. Туда украинцам было очень трудно попасть, рассказал Gazeta.ua Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Пандемия повлияла на размер зарплат?

Уровень зарплат не уменьшился. Например, Польша с начала 2021 повысила минимальную заработную плату сразу на 200 злотых. То есть, 1400 гривен. Понемногу поднимают зарплаты и другие страны. Это связано с двумя моментами. Первый - борьба за рабочие руки на своих собственных рынках и чтобы привлекать трудовых мигрантов из других стран. А второй момент - поднятие заработной платы происходит на уровень роста местной экономики. Автор: Gazeta.ua Польша с начала 2021 повысила минимальную заработную плату сразу на 200 злотых. То есть, 1400 гривен

Какие средние заработки трудовых мигрантов за рубежом?

В среднем украинцы, в зависимости от страны, могут зарабатывать от 800 до 1500 долларов в месяц. Все зависит от специальности. Если человек едет работать как обычный физический работник где-то на складах, производстве но без квалификации, он может рассчитывать на минимальную зарплату или чуть выше минимальной. Высококвалифицированные работники зарабатывают значительно больше. Например, у нас была вакансия инженера-разработчика авиационных двигателей. Там зарплату предлагали 120 тысяч фунтов стерлингов в год.

Кто больше востребован за границей?

В зависимости от страны, востребованы работники разных направлений. Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Им нужны обычные физические работники. Но в то же время они требуют и работников банковского сектора, айтишников, инженеров, врачей. Германия делает ставку на приглашение исключительно специалистов, которые знают немецкий язык на достаточно высоком уровне, имеют диплом, могут подтвердить его непосредственно в Германии. В обычных разнорабочихе эта страна не заинтересована. Поэтому гораздо проще для украинцев получить польскую рабочую визу, чем немецкую. Конечно же, украинцы предпочитают зарабатывать как можно больше денег. Поэтому к сожалению соглашаются на предложения мошенников по нелегального трудоустройства в Германии. Как правило все заканчивается очень плохо. Мошенники в Украине берут деньги и исчезают. Или украинцы приезжают в Польшу, попадают под проверку местных органов власти, полиции. Получают депортации, конфискации денег и запрет на въезд в страны ЕС от одного года до 5.

Так происходит в 100% случаев?

Если человек соглашается на нелегальное трудоустройство, то кроме физического тяжелого труда, каждый день рискует не получить заработную плату и попасть под депортацию. Фактически, не имеет никаких прав. В частности, не может рассчитывать на оказание медицинской помощи в случае необходимости. Один из примеров 2019 года. Украинец работал в Польше нелегально, ему стало плохо на производстве. Руководитель предприятия приказала просто отвезти его как можно подальше. Человека оставили где-то в лесу и он умер. Трое детей остались без отца.

Где в основном работают украинцы - на предприятиях, фермах, складах?

93% трудовых мигрантов выбирают физический труд. Это строительство, склады, сельское хозяйство. С 1 миллиона 800 тысяч приглашений, которые были выданы украинцам для трудоустройства в Польше, 1 миллион 350 тысяч - на обычную работу в различных секторах экономики. С таким документом можно работать в стране до 6 месяцев. Еще 140 тысяч разрешений давали возможность украинцам работать до 9 месяцев и это так называемые визы для работы в сельском хозяйстве. Менее 10% украинцев предпочитают работать в сельском хозяйстве. Большинство выбирает работу на складах, в промышленности, перерабатывающей отрасли. Там более гарантированные заработки, комфортные условия труда.

Большой спрос на дипломированных специалистов по Украине - в частности медиков? Что им надо для трудоустройства?

Чтобы врачу трудоустроиться за рубежом, нужно в совершенстве знать язык. Без этого и диплом не поможет. Потому что для дипломированного специалиста главное - коммуникация. Не только разговорная речь, но и письменная. Большинство украинцев не хотят изучать иностранные языки, не желают подтверждать свои дипломы. Они выбирают более простой путь - обычную физическую работу. А например, в Польше не хватает почти 50 тысяч медицинских работников. В Германии сейчас нехватка в 150 тысяч медсестер. Несмотря на такой спрос, высокий уровень зарплат, количество украинских медработников, трудоустраиваются за рубежом, невелико. Львиная доля наших врачей никуда не поедет. Те, кто работает в больших городах, могут получать почти схожие с европейцами заработные платы. А те, кто остается в районных центрах, не хотят или не видят необходимости выезжать. Поэтому в трудовую миграцию врачей в большей степени попадает молодежь, которая заканчивает вузы в Украине.

Летом сообщали, что учителя ехали на заработки за границу. Массово ли это было?

Если человек может уехать на три месяца в Польшу и поработать, не имеет значения, в какой сфере он работает. Если у него есть такая возможность, он поедет и попытается заработать деньги. Едут на работу в Польшу врачи, медсестры, учителя. По количеству точных цифр нет. Когда человек работает на сборе клубники, работодатель не спрашивает у него о дипломе. Это хорошо, когда человек не ждет подачки от государства и едет заработать средства за рубежом. Главное - чтобы он все же возвращался в Украину.

Представители украинских строительных компаний заявляли, что нужно повысить зарплаты в отрасли на 30-40%, чтобы украинцы вернулись домой.

В Украине большое строительство сосредоточено в городах - Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Там люди востребованы на строительных площадках. Поэтому строители из меньших городов едут на работу или в наши города-миллионники, или в Польшу. Недостаточно изменить уровень заработных плат только в какой-то одной отрасли. И рассчитывать, что трудовые мигранты начнут возвращаться домой. Рост зарплат в Украине должен происходить равномерно. Чтобы не только заработки строителей росли. А что делать жене того строителя? Она будет получать такую же заработную плату, как в Польше? Трудовая миграция имеет гораздо более глубокие корни. Исправить ситуацию только поднятием зарплат не получится. Давайте говорить откровенно. Даже если у вас большая заработная плата, имеете ли вы доступ к качественной медицине, судебной системе, инфраструктуре? Проблема гораздо глубже. Люди не верят, что Украина может стать новой Польшей или Чехией. Поэтому сначала едут работать за границу. Затем принимают решение о переезде. Забирают свои семьи, детей и остаются жить за границей.

Почему это происходит?

В феврале представитель большинства в парламенте Даниил Гетманцев заявил, что Украина - самая бедная страна Европы. И средний уровень отечественных зарплат достигнет уровня средних заработков в Польше только за 30-40 лет. И то при условии, что польская экономика перестанет развиваться и останется на том уровне, на котором она сейчас есть. Когда подобное слышит молодой человек, он начинает задумываться: мы догоним уровень зарплат в Польше за 30-40 лет, когда мне будет 50-60. Стоит ли ждать? Может просто купить билет на автобус и уже через сутки быть в Польше. Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что 40-летним пенсия уже не светит. Подобные заявления тоже побуждают людей ехать за границу, поработать 20-25 лет и получать их пенсию. Еще одна проблема Украины - трудоустройство людей старше 40 лет. В Киеве, если вам уже 45 плюс, работу, мягко говоря, вам будет очень трудно найти. В небольших городах проблемы еще больше. Люди в возрасте 50 лет вынуждены искать себе работу за рубежом. Они едут, потому что дома не могут заработать денег. Для них нет работы. На заказ Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству, социологическая группа Рейтинг проводила социологическое исследование. И выяснилось, что 80% процентов людей с высшим образованием хотят, чтобы их дети учились за рубежом. 88% тех, кто ищут работу за границей, этого тоже желают. И это не потому, что не доверяют отечественной системе образования. Люди просто не видят будущего для своих детей. Поэтому пока представители власти будут делать подобные заявления и страна не будет меняться к лучшему, граждане не почувствуют улучшения жизни. И будут ехать за границу. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина стала лидером по трудовой миграции в Европе – министр

Каковы перспективы трудовой миграции?

Я могу сказать прогноз на ближайшие 10 лет. Украинцы так же будут ехать работать за границу. Ситуация кардинально не изменится. Люди сначала будут искать для себя возможность заработать деньги. А потом превращаться из трудовых мигрантов в эмигрантов. Оставаться жить за границей.

Денежные переводы в Украину из-за границы в пять раз превысили суммы отправленных за ее пределы средств, пишет ТСН. Объем переводов в Украину в первом полугодии 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9% и составил $6,21 млрд, сообщили в Нацбанке. Больше всего средств в Украину поступило из США, Израиля и Италии. Из Украины за границу за этот период отправили $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.