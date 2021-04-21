Покупной или испеченный дома: какой кулич обойдется дороже

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
Просмотров: 648
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 180
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 324
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2205
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12825
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 936
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1161
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
13
6
7
3
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 324
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 666
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12825
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 396
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 936
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 396
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 10:36

Покупной или испеченный дома: какой кулич обойдется дороже

  Комментировать
Покупной или испеченный дома: какой кулич обойдется дороже
Цены достигают до 700 грн за килограммовый кулич. Фото: pixabay.co

В этом году Пасху будут праздновать 2 мая. Так что уже можно сориентироваться, сколько украинцам будет стоить выпекание кулича.

Покупной кулич обойдется значительно дороже испеченного дома, подсчитали журналисты ТСН. В пекарнях цены достигают 700 грн за паску весом 1 кг. 0,5 кг кулича обойдется в 300-400 грн. Купить их можно украшенные бусами, цветами, зефиром и даже попкорном. Именно эта красота влияет на цену.

"Немалую долю занимает украшение, потому что декор на большой кулич стоит примерно 150 гривен. А еще качественные ингредиенты. Нет заменителей, подсластителей, красителей. В муке обязательно цукаты апельсина и изюм. Изюм замочен в роме и коньяке. Плюс это все ручная работа", - рассказывает владелица одной из столичных кондитерских Анжелика Шавье.

Тренд на большое количество декора появился не так давно. Традиционно же в Украине куличи делились на 2 вида - те что выпекали, и те, которые нет. Украинцы в этом году решили печь куличей меньше, чтобы сэкономить.

Так, мука в одном из столичных супермаркетов стоит 21,85 грн, хлебопекарные дрожжи обойдутся в 7,45 грн, а самые дешевые яйца - 36,7 грн. Акционное масло можно найти по цене 46,9 грн, а самый дешевый ванильный сахар стоит меньше 1 грн. Понадобится также сахар песок, молоко и изюм. Итого все обошлось в 172,97 грн, этого хватит на выпекание 4-5 средних куличей по 300-400 граммов. Яйца останутся, но на цену повлияют украшения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасхальная корзина подорожала на 160 грн

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покупной или испеченный дома: какой кулич обойдется дороже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
апреля

К Земле максимально приблизилась комета Галлея

Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет

Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Украинские военные отбили атаку в десять раз больше войска

Бывшему диктатору дали 30 лет тюрьмы

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 23490
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 6210
Актриса сфотографировалась голой с семилетним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с семилетним сыном и загремела за решетку Просмотров: 5940
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 5688
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 4743
Экономика
В правительстве придумали, как снизить стоимость авиабилетов
В правительстве придумали, как снизить стоимость авиабилетов Просмотров: 9
Жилье в Украине дорожает: как изменились цены
Жилье в Украине дорожает: как изменились цены Просмотров: 117
Курс евро растет, доллар топчется на месте
Курс евро растет, доллар топчется на месте Просмотров: 234
Пенсии будут выплачивать банки: эксперты оценили плюсы и минусы
Пенсии будут выплачивать банки: эксперты оценили плюсы и минусы
 Просмотров: 639
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
5
 Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
2
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
1
Ракета врезалась в жилой дом
1
Собрать самые светлые головы и обеспечить условия на уровне западных - Зеленский дал задание правительству
Голосов: 26397
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть