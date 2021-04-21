Покупной или испеченный дома: какой кулич обойдется дороже

Цены достигают до 700 грн за килограммовый кулич. Фото: pixabay.co

В этом году Пасху будут праздновать 2 мая. Так что уже можно сориентироваться, сколько украинцам будет стоить выпекание кулича.

Покупной кулич обойдется значительно дороже испеченного дома, подсчитали журналисты ТСН. В пекарнях цены достигают 700 грн за паску весом 1 кг. 0,5 кг кулича обойдется в 300-400 грн. Купить их можно украшенные бусами, цветами, зефиром и даже попкорном. Именно эта красота влияет на цену.

"Немалую долю занимает украшение, потому что декор на большой кулич стоит примерно 150 гривен. А еще качественные ингредиенты. Нет заменителей, подсластителей, красителей. В муке обязательно цукаты апельсина и изюм. Изюм замочен в роме и коньяке. Плюс это все ручная работа", - рассказывает владелица одной из столичных кондитерских Анжелика Шавье.

Тренд на большое количество декора появился не так давно. Традиционно же в Украине куличи делились на 2 вида - те что выпекали, и те, которые нет. Украинцы в этом году решили печь куличей меньше, чтобы сэкономить.

Так, мука в одном из столичных супермаркетов стоит 21,85 грн, хлебопекарные дрожжи обойдутся в 7,45 грн, а самые дешевые яйца - 36,7 грн. Акционное масло можно найти по цене 46,9 грн, а самый дешевый ванильный сахар стоит меньше 1 грн. Понадобится также сахар песок, молоко и изюм. Итого все обошлось в 172,97 грн, этого хватит на выпекание 4-5 средних куличей по 300-400 граммов. Яйца останутся, но на цену повлияют украшения.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.