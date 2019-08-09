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суббота, 10 августа 2019 21:10

Покупка жилья по доверености: эксперты назвали опасности

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Покупка жилья по доверености: эксперты назвали опасности
Бывают ситуации, когда жилье по доверености продают мошенники. Фото: Вчасно

Доверенность на продажу-покупку жилья или сдачу в аренду - распространенная практика в Украине. Бывает, что владелец недвижимости находится за границей или в другом городе. Приехать не может. Оформляет доверенность на того, кому больше всего доверяет. Это могут быть родственники, друзья, рассказала Gazeta.ua Елена Лузан, директор черкасского агентства недвижимости "Ваш дом".

"В доверености обязательно должна быть указана вся информация о владельце, кому он поручает подписывать документы и принимать оплату. Доверенное лицо отвечает за правильность действий при оформлении документов, передачу средств владельцу. А тот уже должен оплатить все налоги", - говорит Елена Лузан.

Бывают ситуации, когда жилье по доверености продают мошенники.

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"Знакомые попросили помочь им с оформлением документов на квартиру. Жилье продавали по доверенности. Документы были оформлены идеально. Но мне не понравились представители владельца. На определенные вопросы относительно хозяина и самого помещения отвечали не уверенно. Это и вызвало подозрение. Я посоветовала друзьям искать другой вариант. Чтобы не попасть на мошенников, надо подробнее расспрашивать представителя о владельце, как они между собой связаны. Выспрашивать такую ​информацию, которой может обладать только хорошо знающий человек. Бывает, что у владельца жилья похищают документы. Затем оформляют у недобросовестного нотариуса доверенность на продажу", - добавляет директор агентства недвижимости.

Юристы советуют обязательно установить причину, почему владелец не может лично заключить договор.

"Желательно пообщаться лично. Может быть такое, что доверенность поддельная и человек не знает, что его имущество кто-то продает. Или владелец жилья умер, признан недееспособным. В таких случаях договор купли недвижимости будет недействительным. Покупатель рискует потерять деньги. А арендатор такой квартиры - внезапно оказаться на улице. Если поверенный препятствует встрече с владельцем или избегает разговоров о нем, то это должно насторожить", - советует юрист Константин Стратилатов.

В Украине интересы вкладчиков не защищены. Нет никаких гарантий, что квартиры в новострое достроят. Кроме того, на этапе строительства люди покупают не жилье, а право собственности на него.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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